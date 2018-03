Einbrecher verletzt Frau und flüchtet Mit den Fäusten antwortet ein Unbekannter auf die Frage einer 49-Jährigen. Sie hatte beobachtet, wie er sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschaffen wollte.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Flöha. Einer 49-jährigen Frau ist am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, aufgefallen, wie ein unbekannter Mann sich Zugang zu einem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Kurt-Fischer-Straße verschaffen wollte. Als sie ihn ansprach, verletzte der Unbekannte die Frau mittels eines Faustschlages und floh in unbekannte Richtung. Die 49-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie ein Sprecher der Chemnitzer Polizei informiert, beschrieb die 49-Jährige den Täter wie folgt: Er war circa 1,75 Meter groß und hatte dunklere Hautfarbe. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Zudem trug er noch ein schwarzes Tuch, welches Teile seines Gesichts verdeckte und sprach gebrochen deutsch. (DA)

Wer hat am Sonntagabend eine Person gesehen, auf die oben genannte Beschreibung zutrifft? Wer kann Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Mittweida unter Telefon 03727 980-0 entgegen.

