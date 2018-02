Einbrecher unterwegs Die Täter durchsuchen ein Vereinsheim und werden fündig. Auch ein Friseursalon ist im Visier von Kriminellen.

Glaubitz/Zeithain. In der Nacht zu Montag kam es im Landkreis Meißen zu mehreren Einbrüchen. Betroffen war nach Polizeiangaben ein Vereinsheim an der Gohliser Straße in Zeithainer Ortsteil Röderau-Bobersen. Dort öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam eine Brandschutztür zum Keller des Hauses und gelangten über die Umkleideräume des Sportvereins in den Gaststättenbereich. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld im dreistelligen Bereich und diverse Spirituosen. Über den Gesamtwert des Diebesgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Ebenfalls in der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Friseursalon in Glaubitz. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen einen Fahrzeugschlüssel und Bargeld. Der Wert der Beute wurde auf rund 150 Euro beziffert. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 50 Euro. (SZ)

