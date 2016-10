Einbrecher unterwegs

Diebe suchen Autohaus heim Bautzen. Schaden in Höhe von 1500 Euro ist in einem Autohaus in der Malschwitzer Straße angerichtet worden. Am Dienstagvormittag fiel Mitarbeitern auf, dass Diebe – möglicherweise schon am Wochenende – am Werk gewesen waren. Unbekannte hatten in den vergangenen vier Tagen von zehn Autos die Radzierblenden gestohlen sowie von einem Audi Q 5 die Außenspiegelgläser ausgebaut. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1.400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Container und Bagger aufgebrochen Göda. Diebe haben in der Nacht zu Dienstag auf der Radwegbaustelle zwischen Göda und Dreistern gehaust. Hier brachen sie zunächst einen Bagger auf, der einen Lagercontainer versperrte und fuhren ihn zu Seite. Aus dem Container stahlen sie ein Stromkabel und ein Nageleisen. Der Wert der Beute ist noch nicht beziffert, der Schaden schlägt mit 2500 Euro zu Buche. Die Kripo ermittelt.

Verletzte bei Auffahrunfall Radeberg. Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstagmorgen in Radeberg eine 35-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Nissan-Fahrerin bremste auf der Pulsnitzer Straße verkehrsbedingt. Ein 47-Jähriger, der mit seinem Dacia hinter dem Wagen fuhr, bemerkte das Manöver offenbar zu spät und prallte auf das Heck. An den Autos entstand Schaden von 5000 Euro.

Fernseher gestohlen Radeberg. Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag ist in Radeberg ein Einbrecher in eine Gartenlaube an der Heidestraße eingedrungen. Er stahl einen Fernseher im Wert von etwa 200 Euro. Zuvor war der Unbekannte bei dem Versuch, in eine andere Laube einzubrechen, ohne Erfolg geblieben. Der Schaden bezifferte sich in Summe auf mehr als 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.