Einbrecher überrascht

Sebnitz. Ein 38-jähriger Syrer ist Sonnabendnacht von einem Unbekannten attackiert worden. Der 38-Jährige befand sich auf der Schandauer Straße, als an ihm ein Radfahrer vorbeifuhr. Kurz darauf kam der Fahrradfahrer zurück und schlug dem 38-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Gleichzeitig bedrohte er den Mann. Nach der Tat fuhr der Unbekannte in Richtung Rosenstraße davon. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Staatsschutz der Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Freital Unbekannte versuchten, einen Geldautomaten einer Bankfiliale am Markt aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Desweiteren brachen die Täter an einer Schließfachanlage im Vorraum der Bank drei Fächer auf. Ob sich darin Wertgegenstände befanden, ist derzeit unbekannt.

Schwerer Raub

Nach dem Raubüberfall auf ein Modegeschäft in der Pirnaer Gartenstraße, sucht die Polizei Zeugen zur Tat. Der Täter hatte die 60-jährige Inhaberin mit einer Pistole bedroht und im Personalraum gefesselt. Anschließend raubte er 200 Euro aus der Registrierkasse und flüchtete zu Fuß in Richtung Lauterbachstraße. Zeugenaussagen zufolge soll sich in der Nähe des Geschäftes noch ein Komplize des Räubers aufgehalten haben, der nach der Tat ebenfalls flüchtete. Die Inhaberin blieb unverletzt.

Der Haupttäter war zwischen 55 und 60 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß und von schlanker Gestalt. Er trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer grauen/schwarzen Strickmütze, einer blauen Jacke sowie blauen Jeans. Er sprach hochdeutsch. Der mögliche Komplize war 40 bis 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von gedrungener Statur. Er hatte kurze braun/blonde Haare und ein aufgedunsenes Gesicht. Er trug einen blauen Anorak sowie blaue Jeans. Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall können bei der Polizeidirektion Dresden gegeben werden unter 03514832233.