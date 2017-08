Einbrecher-Trio gefasst

Einbrecher in ehemaligem Sanatorium gestellt Altenberg. In der Nacht von Montag auf Dienstag konnten Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde gemeinsam mit der Bundespolizei drei Männer stellen, die in das ehemalige Sanatorium „Raupennest“ eingedrungen waren. Über einen Sicherheitsdienst wurde in der Nacht die Polizei verständigt, dass sich im ehemaligen Sanatorium mehrere Personen unerlaubt aufhalten würden. Alarmierte Beamte des Reviers Dippoldiswalde sowie der Bundespolizei stellten vor dem Objekt einen BMW sowie einen dazugehörigen jungen Mann (26) fest. Eine glaubhafte Erklärung für seine Anwesenheit konnte er nicht geben. Schnell wurde klar, dass sich noch weitere Personen in dem leerstehenden Gebäudekomplex aufhielten. Trotz des Einsatzes eines Diensthundes konnten diese in dem unübersichtlichen Gelände nicht ausfindig gemacht werden. Bei der weiteren Kontrolle des 26-Jährigen bemerkten die Beamten, dass seine Begleiter versuchten, ihn anzurufen. Augenscheinlich ein verspäteter Versuch, sich gegenseitig auf die Polizei aufmerksam zu machen. Am Objekt stellten die Einsatzkräfte eine zerschlagene Türscheibe fest. Offenbar waren die Täter darüber in das Haus eingedrungen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte der Bundespolizei am frühen Morgen zwei Männer an einer Bushaltestelle in Tatortnähe fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diese beiden Männer (35/44) seit dem Vorabend mit dem 26-Jährigen unterwegs waren. Gegen das Trio wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Verdachts des Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Schülerin bei Unfall schwer verletzt Klingenberg. Am Dienstagmorgen erlitt eine Schülerin (13) bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus in Ruppendorf schwere Verletzungen. Die 13-Jährige befand sich mit weiteren Schülern am Buswendeplatz. Bei der Einfahrt eines Busses (Fahrer 40) liefen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Schüler in dessen Richtung. In der Folge gerieten die Füße des Mädchens unter den Bus. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Dresdner Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst der Dresdner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang sowie der Unfallursache aufgenommen und fragt: Wer war heute Morgen an der Buswendestelle und hat das Geschehen beobachtet? Wer kann konkrete Angaben zum Unfallhergang machen? Wer kann Angaben zum Fahrveralten des Busses als auch zum Verhalten der Fahrgäste/Schüler machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

Kind von Pkw angefahren Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Am Montagmorgen ereignete sich im Ortsteil Dobra ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Renault Megane auf der Pirnaer Straße in Richtung Lohmen. An der Haltestelle Dobra-Höhe betrat unvermittelt ein zehnjähriger Junge die Fahrbahn. Beim Zusammenstoß mit dem Auto wurde dieser schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Renault entstand ein Schaden von 250 Euro.

Citroen kollidiert mit Seat Bannewitz. Am Montagnachmittag verursachte ein Unfall einen Blechschaden. Gegen 16.30 Uhr fuhr im Ortsteil Hänichen eine 41-Jährige rückwärts mit einem Citroen aus einem Grundstück auf die Straße Königsteinblick. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat (Fahrer 30), der auf der Straße in Richtung Käferberg unterwegs war. Der 30-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3500 Euro.