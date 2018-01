Einbrecher toben sich im Kinderhaus aus Eine Einrichtung mitten in der Stadt war von Kriminellen heimgesucht worden. Leider haben die nicht nur die Geldkassette geknackt.

Wenig Beute, viel Ärger: Einbrecher in einem Riesaer Kinderhaus haben offenbar aus Wut Verwüstungen angerichtet.

Riesa. Mitarbeiter, Eltern und Kinder sind entrüstet: Die Einbrecher, die in der Nacht zu Dienstag in ein Riesaer Kinderhaus eingestiegen waren (SZ berichtete), haben es nicht beim Knacken einer Geldkassette belassen. Die Polizei bestätigt, dass der oder die Täter auch die Einrichtung verwüstet haben – und an unpassender Stelle hineinpinkelten. „Leider ist es ein Stück weit üblich, dass Einbrecher Chaos hinterlassen“, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Das liege in aller Regel aber nicht an einem Verwüstungs-Vorsatz, sondern daran, dass die Täter in möglichst kurzer Zeit die Räume und das Mobiliar durchwühlen wollen – weil mit der Dauer des Einbruchs auch das Entdeckungsrisiko steigt. Da werden etwa Schubladen nicht fein säuberlich durchsucht, sondern der Inhalt einfach auf den Boden gekippt.

Im Fall des Riesaer Kinderhauses falle die Verwüstung allerdings tatsächlich größer aus, als im Regelfall üblich. Dennoch könne man daraus nicht schließen, dass es sich etwa um jugendliche Täter handelt. „Es könnten auch Erwachsene gewesen sein. Möglicherweise spielt auch eine Wut über eine zu geringe Beute als Motiv eine Rolle“, sagt der Polizeisprecher. Die Geldkassette als Ziel deute jedenfalls auf einen gewöhnlichen Einbruch hin.

Und warum packten Täter dann auch eine Kamera ein, um sie dann vor der Einrichtung kaputt zu hinterlassen? Auch das sei erklärbar: Digitalkameras hätten längst nicht mehr den Wert für Einbrecher wie früher. Da spiele wohl auch Frust eine Rolle. Jedenfalls deute die Vorgehensweise im Kinderhaus darauf hin, dass der Einbruch auf das Konto derselben Täter geht, die in der Nacht zum Dienstag auch ein Ärztehaus und eine weitere Arztpraxis in Riesa heimgesucht hatten. Parallelen zu Vorfällen aus rechtselbischen Gemeinden würden sich dagegen nicht aufdrängen: Auch aus Zeithain und Umgebung waren zuletzt mehrfach Einbrüche gemeldet worden.

