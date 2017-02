Einbrecher suchen Reitverein heim Pferdefreunde geraten in Unruhe: Kriminelle nehmen in Kalkreuth ein komplettes Einspanngeschirr mit – leider nicht der erste Fall dieser Art.

© Symbolfoto: ZB

Ungebetenen Besuch bekam der Reit- und Fahrverein Kalkreuth: Zwischen Donnerstag 15 Uhr und Sonnabend 11 Uhr hatten unbekannte Täter zwei Baracken und den Turnierturm auf dem Reitplatz des Vereins aufgebrochen. Sie stahlen laut Polizeibericht ein komplettes Einspanngeschirr im Wert von 300 Euro. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in gleicher Höhe.

Damit kam der Kalkreuther Verein allerdings noch verhältnismäßig glimpflich weg: Reitvereine in Ostsachsen waren in den vergangenen Monaten immer wieder in das Visier von Dieben geraten. Am häufigsten traf es bislang Pferdehöfe in den Kreisen Bautzen und Görlitz. So verschwanden im Januar bei einem Einbruch beim Reitverein Neschwitz 35 Sättel im Wert von 35 000 Euro.

Vergangenes Jahr war aus einem Reiterhof in Baschütz ein Tresor gestohlen worden, in Kodersdorf kamen 22 Sättel weg, in Burkau/Großhänchen Reitausstattung im Wert von 30 000 Euro. Dort war vom Sattel über Gurt, Trense, Halfter, Helm bis zu den Handschuhen alles betroffen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die teure Reitausrüstung von den Dieben weiterverkauft wird.

