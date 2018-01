Einbrecher suchen in Seifhennersdorf Arztpraxis und Wohnhaus heim Die Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag auf der Nordstraße unterwegs.

© Uwe Soeder

Seifhennersdorf. Unbekannte drangen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam in eine Praxis in der Nordstraße von Seifhennersdorf ein. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem verschlossenen Schrank und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Kassette. Außerdem zählten Rezepte, ein Laptop und Schmerzmittel zur Beute der Täter. Der Sach- und Stehlschaden belief sich auf insgesamt circa 4 000 Euro.

In derselben Nacht haben sich Unbekannte auch an einem Wohnhaus in Seifhennersdorf zu schaffen gemacht. So drangen sie in das Gebäude in der Nordstraße ein und durchsuchten die Keller- und Lagerräume. Ohne Beute verließen die Einbrecher den Tatort und hinterließen einen Sachschaden von etwa 300 Euro. (szo)

zur Startseite