Einbrecher suchen Görlitzer Fleischerei heim 200 Euro werden aus der Ladenkasse gestohlen und ein Sachschaden von 1 500 Euro angerichtet.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in ein Fleischereifachgeschäft am Demianiplatz eingedrungen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.

Die Einbrecher brachen die Ladenkasse gewaltsam auf und entwendeten aus ihr rund 200 Euro. Auch wurde versucht, an den Tresor des Geschäftes zu gelangen, was aber misslang. Im Weiteren wurden die Umkleideräume aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

