Einbrecher suchen Bungalows in Sproitz heim Die Kriminellen klauen Gegenstände im Wert von 2 100 Euro und hinterlassen einen viel höheren Sachschaden.

Symbolfoto © dpa

Quitzdorf am See. Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag- und Freitagvormittag im Ortsteil Sproitz im Bauernloch Fenster und Türen von sechs Bungalows aufgebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Wochenende mit.

Die Einbrecher entwendeten unter anderem ein schwarzes Mountainbike „Sharptail Bulls“, einen Kaffeeautomaten „Jura“, einen Flachbildfernseher sowie verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2 100 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5 000 Euro. (szo)

