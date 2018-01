Einbrecher suchen Arztpraxis heim Unbekannte sind an der Nordstraße in Seifhennersdorf in eine Arztpraxis eingebrochen – nun fehlen Bargeld, Rezepte und Schmerzmittel. Es ist nicht der einzige Vorfall auf der Straße.

Symbolbild. © Frank Rumpenhorst/dpa

Seifhennersdorf. Diebe sind in der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag in eine Arztpraxis an der Nordstraße in Seifhennersdorf eingebrochen. Das teilt Katharina Korch von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Unbekannten entwendeten aus den Räumen 900 Euro, einen Laptop, Rezepte und Schmerzmittel. Der Stehl- und Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Ein weiterer Einbruch geschah in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Nordstraße. Dabei sind Unbekannte sind Keller- und Lagerräume eingedrungen und legten sich verschiedene Sachen zum Abtransport bereit. Entwendet hätten sie aber nichts, so die Polizeisprecherin. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. (szo/tc)

