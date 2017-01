Einbrecher suchen Arztpraxis heim Die Diebe scheitern an der Tür, richten aber hohen Schaden an. Es ist nicht der erste Vorfall in der Praxis.

Mancher Besucher einer Zahnarzt-Praxis an der Kurt-Schlosser-Straße dürfte sich am Donnerstagmorgen erst einmal die Augen gerieben haben: Statt am Empfang begrüßten die Schwestern und Ärztinnen die Ersten von ihnen vor der Eingangstür. Dort wartete das Praxispersonal auf die Polizei und erklärte den Patienten, es könne deshalb noch eine Weile dauern, bis die Sprechstunde beginnt. Grund für den Trubel war ein Einbruchsversuch in der Nacht zuvor. Gegen 6.45 Uhr hatten offenbar Mitarbeiterinnen der Zahnarztpraxis am Eingang Aufbruchsspuren entdeckt und sicherheitshalber die Beamten alarmiert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion in Dresden auf Nachfrage mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieb es allerdings beim Versuch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hätten die Unbekannten versucht, die Tür aufzubrechen – und seien daran gescheitert. Billig wird der Vorfall wahrscheinlich trotzdem nicht: „Der Sachschaden beträgt – vorläufig geschätzt – mehrere Tausend Euro“, so die Polizeisprecherin. Erst im August 2016 war in die Praxis eingebrochen worden. Damals waren die Kriminellen über ein Dach eingestiegen, hatten Bargeld mitgehen lassen und etwa 1 000 Euro Sachschaden angerichtet. Aus der betroffenen Zahnarztpraxis selbst wollte sich auf SZ-Anfrage niemand zu dem Vorfall äußern. (stl)

zur Startseite