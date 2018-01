Einbrecher steigen in Häuser ein In Döbeln und Hainichen sind tagsüber Diebe unterwegs. Sie hebeln die Fenster auf, um in die Gebäude zu gelangen.

Döbeln. Ein Einfamilienhaus in Döbeln hatten Einbrecher am Sonntag im Visier. Die unbekannten Täter brachen zwischen 6 und 17.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Zschackwitz ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Wie eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei am Dienstag mitteilt, durchwühlten sie anschließend die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf circa 350 Euro geschätzt.

Hainichen. Am Montag, zwischen 14 und 19.40 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Nossener Straße eingedrungen. Ins Innere sind die Täter durch Aufhebeln eines Fensters gelangt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Brauchbarem, jedoch wurde augenscheinlich nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. (DA)

