Einbrecher steigen in Häuser ein Die Diebe hatten es vorwiegend auf Technik, wie Laptop und Handy abgesehen.

© Symbolfoto: André Braun

Eine unliebsame Überraschung erlebte der Mieter in einem Mehrfamilienhaus an der Nikopoler Straße in Riesa, als er aus dem Urlaub zurückkehrte. Unbekannte hatten die Tür seiner Wohnung aufgehebelt und die Räume durchsucht. Sie stahlen daraus einen Laptop sowie zwei Handys im Gesamtwert von rund 300 Euro. Angaben zum Sachschaden liegen laut Polizeiangaben noch nicht vor.

In kurzer Zeit

Radebeul. Ein eher kurzes Zeitfenster am Dienstagvormittag genügte Unbekannten, um gewaltsam in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Heinrich-Zille-Straße einzudringen. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei stahlen die Unbekannten unter anderem einen Laptop, zwei Handys, Meißner Porzellan und Schmuck von noch unbekanntem Gesamtwert. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. (szo)

