Einbrecher stehlen Spielautomat

Die Gaststätte „Am Wasserturm“ befindet sich in der Schweigstraße in Weißwasser.

Weißwasser. Unbekannte sind in Weißwasser in eine Gaststätte an der Schweigstraße eingebrochen und haben einen Spielautomaten gestohlen sowie einen weiteren aus der Wand gerissen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochmorgen mitteilte, sei das zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen passiert.

›Der Gesamtwert der Beute beträgt demnach etwa 3 000 Euro. Zudem ist Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstanden. Bei dem betroffenen Lokal handelt es sich um die Gaststätte „Am Wasserturm“. Das bestätigte der Inhaber, Gerd Hentschel, auf Anfrage von sz-online.

Hentschel spricht sogar von einem Beutewert von etwa 3 500 Euro. In dem gestohlenen Automaten habe sich „reichlich Bargeld“ befunden. Der zweite Automat hänge noch an der Wand und könne genutzt werden. Da Hentschel selbst aber nicht Besitzer der Spielautomaten sei, könne er auch nicht sagen, ob oder wann sie ersetzt beziehungsweise repariert werden. Weitere Spielautomaten gebe es in der Gaststätte nicht.

Zudem bestätigt Gerd Hentschel, dass Einbruch und Diebstahl am Dienstagmorgen bemerkt wurden. Am Montag ist Ruhetag in der Gaststätte „Am Wasserturm“. Das hätten sich die Täter möglicherweise gezielt zunutze gemacht. (szo/dab)

