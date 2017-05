Einbrecher stehlen Schmuck In ein Einfamilienhaus in Grumbach wurde übers Wochenende eingebrochen. Die Täter kamen durch die Terrassentür.

Schlimme Überraschung am Sonntagnachmittag: In ein Einfamilienhaus an der Kastanienstraße in Grumbach war eingebrochen worden. Die Kriminellen hatten die Terrassentür aufgebrochen. Sie hatten das gesamte Haus durchsucht. Einer ersten Einschätzung nach wurde Schmuck gestohlen. Abschließende Schadensangaben liegen laut Polizei noch nicht vor.

Polizeibericht vom Montag zurück 1 von 3 weiter Mit über zwei Promille am Steuer Bad Schandau. Polizeibeamte stoppten Sonntagabend einen Mercedes auf der Kirnitzschtalstraße. Bei der Kontrolle des Fahrers bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Die verständigten Kollegen des Polizeireviers Sebnitz übernahmen den Sachverhalt. Sie veranlassten eine Blutentnahme bei dem 27-Jährigen und behielten den Führerschein des Mannes ein. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zeugen für Graffitischmierereien gesucht Kesselsdorf. In der Nacht zum Samstag beschmierten Unbekannte zahlreiche Hauswände, Garagentore, Verkehrszeichen sowie zwei Autos mit grüner Farbe. Die Schmierereien wurden entlang der Steinleite, der Christian-Klengel-Straße und am Sportplatz festgestellt. Wer hat in jener Nacht Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Straftaten gemacht? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233. Fahrverbot nach Alkoholfahrt Neustadt. Bußgeld, Fahrverbot und ein Eintrag im Fahreignungsregister – das erwartet einen 38-Jährigen nach einer Fahrt im angetrunkenen Zustand. Der Mann war am Sonnabendabend in Oberottendorf mit seinem Volvo unterwegs und wurde von Beamten des Polizeireviers Sebnitz kontrolliert. Da sie Alkohol rochen, machten sie den Test. Der ergab 0,58 Promille. Daraufhin bekam er eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. (SZ)

