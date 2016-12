Einbrecher stehlen Porsche

Das Bild zeigt einen silbernen Porsche Cayenne, der 2007 gebaut wurde. Ein ähnliches Modell wurde in der Nacht zu Samstag an der Magdeburger Straße gestohlen. © Archiv: dpa

Ob es die Einbrecher bei ihrem nächtlichen Besuch in einer Autopflegestation an der Magdeburger Straße gezielt auf bestimmte Fahrzeuge abgesehen hatten, ist gegenwärtig unklar. Fest steht nur: ein hochwertiger Geländewagen ist weg.



Am frühen Samstagmorgen waren die Unbekannten in die Geschäftsräume eingebrochen und nahmen diverse Autoschlüssel mit. Einer passte zu einem schwarzen Porsche Cayenne mit Berliner Kennzeichen. Das Fahrzeug ist acht Jahre alt, dürfte aber dennoch einen hohen Wert haben. (fsc)

Weitere Polizeimeldungen aus Dresden zurück 1 von 4 weiter Ford Fiesta gestohlen Zeit: 03.12.2016, 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Ort: Dresden, Reitbahnstraße An der Reitbahnstraße wurde am Samstagnachmittag ein blauer Ford Fiesta mit Meißner Kennzeichen gestohlen. Der Wert des knapp zwei Jahre alten Fahrzeuges beläuft sich auf etwa 16000 Euro. Geldbörse geraubt Zeit: 02.12.2016 gegen 20:30 Uhr

Ort: Dresden, Förstereistraße Ein Unbekannter schlug mit einer Flasche auf einen aus Pakistan stammenden 36 Jahre alten Mann ein. Als dieser zu Boden ging, stahl der Räuber eine Geldbörse. In dieser befanden sich rund 220 Euro Bargeld und persönliche Dokumente. Einbruch in Einfamilienhaus Zeit: 02.12.2016, 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Ort: Dresden, Galileistraße Unbekannte stiegen nach Einschlagen des Wohnzimmerfensters in ein Einfamilienhaus an der Galileistraße ein. Es wurden Bargeld, Schmuck sowie einen Laptop im Gesamtwert von etwa 2800 Euro. gestohlen. Einbruch in zwei Wohnungen Zeit: 02.12.2016, 15:45 Uhr bis 18:45 Uhr

Ort: Dresden, Gartenheimallee Bargeld und Schmuck im Wert von rund 750 Euro stahlen Einbrecher aus zwei Erdgeschoßwohnungen in Dresden-Gruna. Die Unbekannten waren nach Aufbrechen der Balkontüren in die Räume gelangt.

