Einbrecher stehlen Meissener Porzellan

Riesa. Bei einem Wohnungseinbruch in der Goethestraße in Riesa haben unbekannte Täter Diebesgut im Wert von 15 000 Euro mitgehen lassen. Es handelt sich dabei um einen Fernseher, einen Computer sowie Meissener Porzellan. Die Einbrecher hatten in der Nacht zu Sonnabend gegen 2 Uhr zugeschlagen, informiert die Polizei. (szo)

