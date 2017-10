Einbrecher stehlen Kupferrohre Diebe sind in eine leerstehende Nieskyer Wohnung eingedrungen und setzten diese zudem unter Wasser.

Aus einer leerstehenden Wohnung in Niesky haben Einbrecher Kupferrohre gestohlen. © Symbolbild: dpa

Niesky. In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in eine leerstehende und im Umbau befindliche Wohnung in der Bautzener Straße eingedrungen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, entwendeten die Diebe mehrere Kupferrohre im Wert von circa 500 Euro. Bei dem Einbruch wurden zudem Wasserleitungen beschädigt, wodurch Wasser in die Wohnung floss. Dadurch entstand etwa 1 000 Euro Schaden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. (szo)

