Einbrecher stehlen Hundefutter Die Täter drangen am Wochenende in ein Geschäft an der Unnaer Straße in Döbeln ein.

Dieser Einbruch hat sich für die Täter wohl nicht wirklich gelohnt: Am Wochenende drangen Unbekannte in ein Geschäft auf der Unnaer Straße in Döbeln ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Brauchbarem. Nach einem ersten Überblick stahlen die Eindringlinge Tierpflegewerkzeuge und Hundenahrung im Wert von etwa 500 Euro gestohlen.

Wesentlich höher ist dagegen der verursachte Sachschaden. Diesen beziffert die Polizei auf rund 6 000 Euro. (DA)

zur Startseite