Einbrecher stehlen Heizungsrohre Die Tat geschah im Laufe der vergangenen zwei Wochen in Zittau, fiel aber am Montagmorgen erst auf.

Symbolbild © dpa

Zittau. Unbekannte Diebe sind im Laufe der vergangenen zwei Wochen in ein Wohnhaus, das sich im Umbau befindet, an der Karl-Liebknecht-Straße eingebrochen. Darüber informiert Polizeisprecher Thomas Knaup die SZ auf Nachfrage. Die Tat sei in der Zeit vom 23. Dezember 2017 bis 8. Januar 2018 passiert, erklärt Knaup.

Die Unbekannten rissen dort Heinzungsrohre aus Kupfer aus der Wand und nahmen sie mit. Der Sachschaden beträgt 2800 Euro, der Stehlschaden 700 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo/mrc)

