Einbrecher stehlen Geld aus Spielautomaten In Löbau sind Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen. Dort haben sie Geld aus zwei Automaten gestohlen.

Wie viel Geld die Täter aus den Spielautomaten in Löbau entwendet haben, ist noch unklar. © dpa

Löbau. Unbekannte sind in eine Gaststätte in Löbau eingebrochen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagnachmittag mitteilte, verschafften sich die Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Breitscheidstraße und brachen zwei Spielautomaten auf.

Aus denen stahlen sie Bargeld. Wie viele Münzen und ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (szo)

zur Startseite