Einbrecher stehlen erst Fahrzeugschlüssel und dann das Auto In Oybin sind Unbekannte in ein Ferienhaus eingebrochen.

Oybin. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe bei der Terrassentür sind unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 14 und 14.55 Uhr, in ein Ferienhaus auf der Jonsdorfer Straße in Oybin gelangt. Dabei sei ein Sachschaden von rund 1 100 Euro entstanden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.

Im Inneren des Hauses fanden die Diebe den Fahrzeugschlüssel zu einen grünen, sieben Jahre alten VW Scirocco, der abgestellt vor dem Haus stand und in der Folge gestohlen wurde. Die Täter nahmen noch zwei Koffer mit persönlichen Utensilien und Bekleidung mit. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wurde auf etwa 18 760 Euro beziffert. Die Soko KFZ hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

