Einbrecher stehlen Bargeld Unbekannte brechen in ein Büro ein und knacken einen Tresor. Wieviel gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

© Symbolfoto: dpa

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Büro an der Poppitzer Straße eingebrochen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu den Räumen und öffneten einen Tresor. Nach einem ersten Überblick wurde Bargeld gestohlen. Genaue Schadensangaben liegen derzeit noch nicht vor. (szo)

Aus dem Polizeibericht Zusammenstoß auf Kreuzung Ebersbach/OT Reinersdorf. Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochmittag zusammengestoßen. Ein Renault (Fahrer 27) war auf der Göhraer Straße unterwegs und wollte die Kreuzung Göhraer Straße/Am Anger in Richtung Ebersbach passieren. Dabei stieß der 27-Jährige mit einem Lkw MAN (Fahrer 60) zusammen, der auf der abbiegenden Vorfahrtsstraße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 5000 Euro.

zur Startseite