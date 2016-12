Einbrecher statt Christkind

Zu Weihnachten beschäftigte die Polizei etliche Einbrüche - dafür blieb es auf den Straßen verhältnismäßig ruhig. © dpa

Am Kipsdorfer Weg genügte den Einbrechern ein Zeitfenster von 90 Minuten, um am Heiligen Abend ein Einfamilienhaus zu durchsuchen. Die Diebe hebelten die Terrassentür, wühlten sich durch alle Schränke und stahlen rund 250 Euro Bargeld sowie einen Goldring im Wert von knapp 700 Euro.

Ebenfalls am 24. Dezember stiegen Einbrecher in der Marienberger Straße durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Einfamilienhaus ein und raubten dort eine Herrenarmbanduhr im Wert von rund 400 Euro.

Polizeibericht vom 26. Dezember zurück 1 von 5 weiter Einbrecher vorläufig festgenommen Zeit: 23.12.2016, gegen 18.00 Uhr Ort: Dresden, Stollestraße Passanten bemerkten die offene Balkontür einer Erdgeschosswohnung, an der die Verglasung zerstört worden war. Sie wollten der Sache auf den Grund gehen, als plötzlich zwei unbekannte Männer aus der Wohnung rannten. Deren Flucht währte aber nur kurz, denn die sofort verständigten Polizeibeamten schnappten die beiden Einbrecher und nahmen sie vorläufig fest. Die zwei Deutschen im Alter von 26 und 30 Jahren durften nach dem Feststellen der Personalien wieder die Wache verlassen. (szo) Buntmetall gestohlen Zeit: 23.12.2016, 01.00 Uhr bis 07.30 Uhr Ort: Dresden, Zwickauer Straße Räuber drangen gewaltsam in die Lagerhalle einer Firma ein und stahlen daraus Kupferkabel im Gesamtwert von rund 2000 Euro. (szo) Ford S-Max entwendet Zeit: 22.12.2016, 15.00 Uhr bis 23.12.2016, 08.30 Uhr Ort: Dresden, Dorothea-Erxleben-Straße Autodiebe entwendeten einen gesichert abgestellten, grauen Pkw Ford S-Max im Wert von knapp 30000 Euro. Das Fahrzeug ist fast ein Jahr alt. (szo) Mercedes Sprinter gestohlen Zeit: 22.12.2016, 18.45 Uhr bis 23.12.2016, 10.00 Uhr Ort: Dresden, Döbelner Straße Autodiebe stahlen einen gesichert abgestellten, schwarzen Kleintransporter Mercedes Sprinter im Wert von ungefähr 30000 Euro. (szo) Verkehrsunfallgeschehen: Die Polizei registrierte in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 25. Dezember 2016 im Stadtgebiet Dresden insgesamt 112 Verkehrsunfälle mit 7 Verletzten. (szo)

Einen Tag später schlugen Einbrecher in der Caspar-David-Friedrich-Straße gleich zweimal zu: Aus einem Haus entwendeten sie rund 350 Euro Bargeld, Schmuck und eine Taschenuhr der Marke Glashütte.

Beim zweiten Einfamilienhaus gingen die Diebe ähnlich vor. Hier kann die Polizei noch keine Angaben zum Wert des möglichen Schadens machen, da sich die Hausbesitzer im Urlaub befinden.

Auch am 25. Dezember stiegen Einbrecher auf der Otto-Pilz-Straße durch ein Fenster in eine Doppelhaushälfte ein und raubten dort knapp 900 Euro Bargeld sowie Gold- und Modeschmuck im Wert von rund 1 000 Euro. (szo)

