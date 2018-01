Einbrecher sind in Löbau und Ebersbach unterwegs Die Kriminellen stehlen eine Silbermünzensammlung, zwei Luftgewehre und eine Standuhr sowie die Autoschlüssel.

Symbolfoto © Symbolbild: dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Über einen Nebeneingang sind Einbrecher am Dienstag, zwischen 6.30 und 16.30 Uhr, in ein Haus auf dem Hempelstraße in Ebersbach eingedrungen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Die Kriminellen durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem eine vierstellige Bargeldsumme, eine Silbermünzensammlung, zwei Luftgewehre und eine Standuhr sowie die Autoschlüssel. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

In Löbau sind Kriminelle am Dienstag, zwischen 8 und 18 Uhr, in ein Haus auf der Clara-Zetkin-Straße eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Außerdem richteten sie Sachschaden an. Dessen Höhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen. (szo)

