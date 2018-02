Einbrecher sind in Görlitz unterwegs Unbekannte haben einen Toyota gestohlen, einen Schuppen aufgebrochen und drangen in ein Telefongeschäft ein.

Symbolbild. © Frank Rumpenhorst/dpa

Görlitz. Einbrecher sind die vergangenen Tage in Görlitz aktiv gewesen. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. So haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag- und Montagmittag am Gewerbering einen Toyota Yaris Hybrid gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DD-GV 6242 hat einen Wert von 18900 Euro. Die Soko Kfz ermittelt.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag haben Diebe einen Schuppen im Görlitzer Ortsteil Klingewalde aufgebrochen und daraus zwei Heckenscheren, ein Mountainbike, ein Damenrad sowie einen Satz Reifen samt Alufelgen entwendet. Der Stehlschaden liegt bei rund 1400 Euro, der Sachschaden bei etwa 150 Euro.

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte zum Marktkauf in der Nieskyer Straße gegangen. Dort brachen sie gegen 2.50 Uhr die Tür eines Telefongeschäftes auf. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro. (szo/tc)

zur Startseite