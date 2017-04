Einbrecher sind auf Styling aus

Auffahrunfall

Riesa. Eine 45-Jährige war am Dienstag gegen 10.20 Uhr mit ihrem Ford auf der Pausitzer Straße unterwegs und musste an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Pausitzer Straße an einer roten Ampel halten. Ein nachfolgender VW (Fahrer 33) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden an beiden Autos beläuft sich auf insgesamt ca. 2.000 Euro.