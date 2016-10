Einbrecher schlafen im Vereinsheim In Altenberg brachen Unbekannte in ein Vereinsheim ein und verbrachten dort die Nacht. Am Ende ließen sie noch etwas mitgehen.

Wie die Polizei jetzt bekanntgibt, sind im Verlauf der vergangenen Woche Unbekannte in ein Vereinsheim in der Rehefelder Straße in Altenberg eingebrochen. Die Einbrecher übernachteten augenscheinlich in dem Haus und verzehrten Lebensmittel. Letztlich stahlen sie einen Flachbildfernseher und verschwanden. Schadensangaben stehen noch aus. (szo)

