Einbrecher scheiterten Beim Versuch, ins Gebäude zu gelangen, kam ihnen die Alarmanlage dazwischen.

Riesa. Am Dienstagnachmittag versuchten Unbekannte, in einen Einkaufsmarkt an der Klötzerstraße einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Fluchttür des Gebäudes zu schaffen, lösten dabei jedoch die Alarmanlage aus. Daraufhin ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

