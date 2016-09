Einbrecher scheitern an Glas

Einbrecher überrascht Freital. Dienstagmittag versuchten zwei Unbekannte, in eine Wohnung am Kappellenweg im Freitaler Ortsteil Burgk einzubrechen. Das Duo wurde jedoch von einem Anwohner überrascht und trat die Flucht an.

Wildunfall Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Eine 56-Jährige war mit einem Audi in Dürrröhrsdorf-Dittersbach am Dienstagmorgen auf der B6 zwischen Bischofswerda und Dresden unterwegs. Auf der Strecke erfasste sie mit ihrem Wagen ein Reh, welches über die Fahrbahn rannte. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.