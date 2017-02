Einbrecher scheitern Der Inhaber eines Uhren- und Schmuckgeschäfts hat noch einmal Glück gehabt. Die Täter kommen nicht in den Laden.

© Symbolbild: dpa

In der Nacht zum Montag versuchten Unbekannte in ein Uhren- und Schmuckgeschäft an der Riesaer Straße einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Schaufensterscheibe des Ladens einzuschlagen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1 000 Euro. (szo)

