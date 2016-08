Einbrecher richten Schaden an Am Wochenende hatten die unbekannten Täter ein Büro- und Wohnhaus heimgesucht. Die Polizei sucht Zeugen.

© Symbolfoto: dpa

In der Zeit zwischen dem 27. August, gegen 16 Uhr, und dem 29. August, gegen 6.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Büro- und Wohnhaus am Obermarkt. Unbemerkt konnten die Täter die Tür einer Wohnung aufbrechen und die Räume durchwühlen.

Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der einbruchsbedingte Sachschaden schlägt mit rund 3 000 Euro zu Buche.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat im benannten Zeitraum Beobachtungen gemacht, die mit der Straftat in Verbindung stehen könnten? Wer hat im benannten Zeitraum fremde Personen im beschriebenen Bereich bemerkt und wer kann Hinweise zu ihnen geben? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 03431 6590 an die Polizei in Döbeln zu wenden. (DA)

zur Startseite