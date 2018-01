Einbrecher richten in Zittau großen Schaden an Unbekannte dringen in einen Supermarkt ein.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Einbrecher sind am Sonntag, zwischen 4.30 und 4.45 Uhr, gewaltsam in einen Supermarkt auf der Christian-Keimann-Straße in Zittau eingedrungen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Montag auf Nachfrage mit.

Die Täter flüchteten ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von 15 000 Euro. (szo)

