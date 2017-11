Einbrecher räumen Werkstatt aus In Zittau sichern sich Diebe zahlreiche hochwertige Werkzeuge.

In Zittau drangen Einbrecher in eine Werkstatt ein. (Symbolbild) © dpa

Zittau. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte an der Löbauer Straße in eine Werkstatt eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich Zugang über ein Fenster und räumten die Halle aus. Laut eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz wurden Werkzeuge und weitere Gegenstände im Wert von 20 000 Euro gestohlen. Zudem hinterließen die Diebe einen Schaden von 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

