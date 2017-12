Einbrecher räumen in Weißwasser einen Keller leer Eishockeyschläger und Golfausrüstung im Gesamtwert von 1 500 Euro sind verschwunden.

Weißwasser. Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in den Hausbereich eines Wohnblocks auf dem Professor-Wagenfeld-Ring in Weißwasser gelangt und von da aus gewaltsam in den Keller eingedrungen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.

Aus einem Kellerverschlag wurden Eishockeyschläger und eine Golfausrüstung gestohlen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf rund 1 500 Euro geschätzt. Durch das Aufbrechen der Kellerbox entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. (szo)

