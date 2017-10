Einbrecher räumen Garagen aus

Symbolbild © dpa

Oderwitz / Ebersbach-Neugersdorf / Kottmar. Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Montag Geräte und Gegenstände im Wert von 4 500 Euro aus zwei nebeneinander liegenden Garagen an der Hinteren Dorfstraße in Oderwitz gestohlen. Die Garagentore wurden gewaltsam geöffnet und dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 530 Euro. Es wurden eine Drehmaschine, Schlagbohrmaschinen, Bohrhämmer, eine Multisäge, ein Kompressor, Benzinkettensägen, ein Kärcher sowie ein Werkzeugkasten gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

, Hintere Dorfstraße

29.10.2017, 20:00 Uhr - 30.10.2017, 06:15 Uhr

Ebersbach-Neugersdorf

, Walddorfer Straße

29.10.2017, 17:00 Uhr - 30.10.2017, 09:30 Uhr

An zwei Garagen brachen unbekannte Täter die Tore gewaltsam auf und stahlen daraus Rasenmäher, eine Schneefräse und einen Satz Aluminiumräder. Den Wert der Gegenstände beziffert der Eigentümer auf ca. 3.500 Euro. Den Sachschaden gab dieser mit ca. 150 Euro an.

Kottmar, Dorfstraße

29.10.2017, 22:30 Uhr - 30.10.2017, 06:15 Uhr

Unbekannte drangen gewaltsam in eine Garage ein und stahlen daraus Rasenmäher, Schneefräse sowie diverse Arbeitsgeräte im Gesamtwert von ca. 4.100 Euro. Durch das Aufbrechen der Garage entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

zur Startseite