Einbrecher räumen Garage und Lauben aus Der Diebstahl hat sich in Weinhübel ereignet. Er ist vermutlich schon etwas länger her.

Görlitz. Unbekannte Täter haben an der Kleingartenanlage in Weinhübel an der Paul-Mühsam-Straße / Ecke Fritz-Heckert-Straße mehrere Gebäude ausgeräumt. Das teilte Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, der SZ mit.

Aus einer Garage stahlen sie einen Rasenmäher, zwei Rasentrimmer, eine Schubkarre und einen Spritkanister. Aus einer Gartenlaube verschwand ein Rollator. Aus einer zweiten Gartenlaube nahmen die Diebe einen Spiegel sowie eine Bierzeltgarnitur, bestehend aus zwei Holzbänken und einem Tisch, mit. Der Stehlschaden beträgt laut Polizei 1200 Euro. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden sei derzeit noch unbekannt.

Der Diebstahl geschah laut Knaup innerhalb der vergangenen zwei Monate, wurde der Polizei aber erst jetzt gemeldet. (szo)

