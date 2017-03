Einbrecher räumen „alte Kanone“ leer Diebe haben die „alte Kanone“ in Seifhennersdorf verwüstet und alles mitgenommen. Die Besitzerin der ehemaligen Gaststätte ist verzweifelt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Clothilde Wildner will in der ehemaligen Gaststätte „Kanone“ in Seifhennersdorf so viel wie möglich originalgetreu aufbauen. Jürgen Cieslak (Hintergrund) hat es durch Zufall entdeckt. Ein Bekannter half ihr beim Sichern des Hauses. © thomas eichler Clothilde Wildner will in der ehemaligen Gaststätte „Kanone“ in Seifhennersdorf so viel wie möglich originalgetreu aufbauen. Jürgen Cieslak (Hintergrund) hat es durch Zufall entdeckt. Ein Bekannter half ihr beim Sichern des Hauses.

Jetzt haben Einbrecher die Eingangstür eingetreten und das Haus verwüstet.

Geweint hat sie schon. Jetzt ist sie nur noch stinksauer und wütend. Der Einbrecher, der Schuld daran ist, dürfte Clothilde Wildner nicht begegnen. „Schreiben sie lieber nicht, was ich mit ihm machen würde“, sagt sie. Die 50-jährige Wahlberlinerin ist verzweifelt. Als sie am Dienstag von Jürgen Cieslak aus Seifhennersdorf ein Foto von ihrer „Kanone“ geschickt bekommt, bemerkt sie sofort dass etwas darauf nicht stimmt. Im August 2015 hatte Clothilde Wildner das Haus gekauft. Die ehemalige Gaststätte „Zum Dorfkrug“ – kennen vor allem die älteren Seifhennersdorfer nur als Kanone, wie sie früher hieß.

Jürgen Cieslak wohnt auf der Dr.-Külz-Straße in Seifhennersdorf nur wenige Meter entfernt. Als im Auftrag der Talsperrenverwaltung neben der „Kanone“ die drei großen Bäume gefällt werden, macht er Fotos. Eines schickt er Clothilde Wildner. Sie wird stutzig, vergleicht das Foto mit älteren Aufnahmen und zeigt beide einer Freundin. „Darauf angesprochen, bemerkt auch sie, dass an der Eingangstür das Vorhängeschloss fehlt. Und noch etwas erscheint ihr komisch. Die Fensterbank in dem Zimmer, in dem sie im Obergeschoss schläft, ist leer. „Da standen ein paar Kleinigkeiten, nichts Wertvolles“, sagt sie. Aber wenn in dem Zimmer Einbrecher waren, dann befürchtet sie das Schlimmste. Am Donnerstag nimmt sie sich einen Tag frei und fährt nach Seifhennersdorf.

An der Eingangstür zur Veranda fehlt wirklich das Vorhängeschloss. Sie geht sofort zur Polizei, um keine Spuren zu verwischen. Die erscheint kurz darauf am Haus. Als Clothilde Wildner nun die Verandatür öffnet, und zur Haustür blickt, sieht sie, dass diese brutal eingetreten wurde. Das Mittelstück der Tür fehlt. Ihr Fahrrad ist weg. Sie geht hastig die Treppen rauf und ist entsetzt. Alles ist durchwühlt.

Die Kassettentür zu ihrer provisorisch eingerichtete Schlafstube steht offen. Sie wurde brachial aufgebrochen. Der oder die Diebe haben dafür die großen Eisenbeschläge des Küchenofens benutzt, den sie 2016 abgerissen hat. Erst im November hatte Clothilde Wildner mühsam die alten Farbschichten mit der Heißluftpistole von der Tür entfernt. Weil es das einzige separat abschließbare Zimmer im Haus war, sind darin nach ihrem letzten Arbeitseinsatz im Dezember alle Werkzeuge deponiert worden.

Nun sieht es hier aus, wie in allen Zimmern. Alles ist durchwühlt und liegt am Boden. Clothilde Wildners gesamtes Werkzeug ist weg. Von den Bohr-, Schleif- und anderen Maschinen bis hin zu Kleinwerkzeugen haben die Täter alles mitgenommen. Selbst die Pinsel und die Büchsen mit Leinölfarbe fehlen. „Ich hatte mir extra hochwertige Pinsel gekauft“, sagt sie. Die Koffer mit ihren Arbeitssachen haben die Diebe einfach ausgeschüttet und sie wahrscheinlich zum Transportieren ihrer Beute benutzt. Viel hat sie noch nicht im Haus gehabt. Aber umso mehr sie sich umsieht, merkt sie, was alles fehlt. Auch der kleine Reisewecker aus den 1930er Jahren ist weg.

Total verwüstet ist ebenso das Nachbarzimmer. Fachgerecht ist hier ein neues Metallregal abgebaut und die Einzelteile aufgestapelt worden. So, als sollten sie abgeholt werden. Ein anderes Regal hängt dagegen nur noch als Fragment an der Wand. Im Bad haben sich die Täter viel Zeit genommen. Alles was neu war, ist abmontiert. Von der Badewanne fehlen die neuen Armaturen, vom Waschbecken auch. Selbst das Abflussrohr ist abgebaut worden.

Sie hofft, dass der oder die Täter gefunden werden. Die Polizei hat DNA-Spuren sichern können. „Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll“, sagt sie verzweifelt. Clothilde Wildner ist nahe dran, aufzugeben. Aber so einfach will sie nicht alles hinschmeißen. „Durch Zufall ist sie damals im Internet auf die „Kanone“ aufmerksam geworden. Für sie war es Liebe auf den ersten Blick. So oft sie es einrichten kann, arbeitet sie seither im Haus, dass seit 1990 leer stand.

Viel Arbeit und vor allem Geld muss sie noch hineinstecken, bis alles so wird, wie sie es sich ausmalt. Aber wenn sie zurückblickt staunt sie, was sie alles schon erreicht hat. Im Sommer 2016 hat sie schon mal einen Einbrecher erwischt. Damals hörte sie Geräusche im Nachbarzimmer. Als sie die Tür öffnete, erwischte sie dort einen Mann, der durchs Fenster flüchtete. „Außer Arbeit gibt es hier nichts zu holen“, hat Clothilde Wildner 2016 noch darüber scherzen können. Nun ist ihr nicht danach.

