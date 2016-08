Einbrecher plündern Pfarrhaus Die Täter verschafften sich mit Gewalt Eintritt und ließen sakrale Gegenstände mitgehen.

© Symbolfoto: dpa

In der Zeit von Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, bis Sonnabendnachmittag, gegen 16.30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Pfarrhaus in der Straße Reinsdorf ein. Aus dem Kirchengebäude entwendeten sie mehrere sakrale Gegenstände von bislang unbekanntem Wert. Angaben zum einbruchsbedingten Sachschaden liegen der Pressestelle derzeit noch nicht vor. (DA)

Erste Hilfe Leistende nach Unfall gesucht

Die Polizei in Döbeln (Telefon 03431 6590) bittet eine Zeugin eines Verkehrsunfalls vom Sonnabend, sich zu melden. Die Frau hat offensichtlich gesehen, wie eine 26 Jahr alte Radfahrerin am 26. August, gegen 19.25 Uhr, die Weststraße in Richtung Stadtbadstraße bergab fuhr, stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Die Zeugin leistete Erste Hilfe, war jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. (DA)

