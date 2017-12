Einbrecher plündern Automaten Unbekannte steigen in eine Gaststätte ein. Sie haben es auf einen Zigarattenautomaten abgesehen.

Symbolfoto © dpa

Radebeul. Auf noch nicht geklärte Art und Weise verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu einer Gaststätte in Radebeul an der Altkötzschenbrodaer Straße. Dort hebelten sie einen Zigarettenautomaten auf und stahlen aus diesem Bargeld sowie die Tabakwaren.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Freitagmorgen mitteilt, liegen derzeit noch keine konkreten Schadensangaben vor. (szo)

