Einbrecher nehmen Zigaretten und Brause mit Am Sonnabend sind die Täter in eine Wohnung in Riesa eingestiegen – mit mäßigem Erfolg.

Einbrecher machten sich am Sonnabend zwischen 18 und 20 Uhr in einer Wohnung in Riesa zu schaffen. Die Täter traten im ersten Obergeschoss die Tür zur Wohnung des Geschädigten auf und drangen ein. Gestohlen wurde ein Kaossilator – ein elektronisches Gerät zum Musikmachen – im Wert von 100 Euro, eine angebrochene Schachtel Zigaretten und eine Flasche Waldmeisterbrause. Erkenntnisse zum Sachschaden liegen bisher noch nicht vor. (SZ)

