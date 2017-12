Einbrecher nehmen Wechselgeld mit Unbekannte haben es auf einen Backshop abgesehen. Sie werden im Geschäft auch fündig.

Symbolfoto © Jens Büttner / dpa

Wülknitz/OT Peritz. Am Dienstagfrüh wurde bemerkt, dass Unbekannte in den letzten Tagen in einen Backshop in Peritz eingestiegen sind.

Wir ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilte, hebelten sie die Eingangstür zu dem Geschäft an der Görziger Straße auf. So in die Räume gelangt, durchsuchten sie die Einrichtung und stahlen aus einer Kasse 50 Euro Wechselgeld. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (szo)

