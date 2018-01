Einbrecher nehmen Schmuck mit Die Kriminellen stiegen durch die Terrassentür ein und durchsuchten das Haus.

Radebeul. Am Montag geriet ein Einfamilienhaus an der Wasastraße in Radebeul in das Visier von Einbrechern. Laut Polizei verschafften sich die Täter am Mittag Zutritt zu dem Haus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie das Haus und stahlen Schmuck im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor. (SZ)

zur Startseite