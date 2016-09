Einbrecher nehmen Laptop mit Unbekannte durchsuchen die Räume einer Gaststätte. Sie werden auch fündig und hinterlassen einen Sachschaden von 1 000 Euro.

In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Waldheimer Straße ein. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen einen Laptop im Wert von etwa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf etwa 1 000 Euro. (szo)

Aus dem Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Kinderkrippe Coswig. Wie sich am Montag Früh herausstellte, sind Unbekannte in eine Kindergrippe an der Ahornstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwei Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Radfahrer mit knapp 2,5 Promille unterwegs Riesa. Auf der Stahlwerkstraße kontrollierten Polizeibeamte am Montag, gegen 23 Uhr, einen 42-jährigen Radfahrer. Knapp 2,5 Promille lautete das Ergebnis der Atemalkoholtests. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

