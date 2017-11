Aus dem Gerichtssaal Einbrecher muss vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis Zwölf Tage nach einem Einbruch in Radebeul ist der Mann an Straftaten in Dresden beteiligt. Das Motiv ist immer das Gleiche.

So ähnlich wie auf diesem nachgestellten Foto gingen die Einbrecher vor. Sie hebelten Kellerfenster auf und drangen in Häuser ein. In Radebeul machten sie reiche Beute. Einer der Täter wurde gefasst und jetzt verurteilt. © Symbolbild/dpa

Weil er mehrere Wohnungseinbrüche beging, daran beteiligt war oder Beihilfe leistete, wurde am Montagnachmittag ein 24-jähriger Albaner am Landgericht Dresden zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Staatsanwalt hatte sogar acht Jahre und sechs Monate gefordert, weil er in den Taten räuberischen Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung und Wohnungseinbruchsdiebstahl sah. Dieser Auffassung folgte die Kammer unter Vorsitz von Richterin Michaela Kessler jedoch nicht.

Der Angeklagte war am 7. Februar dieses Jahres an einem Wohnungseinbruch in eine Villa in Radebeul beteiligt. Er und ein bisher unbekannter Mittäter hebelten ein Kellerfenster auf, durchwühlten die Räume und machten reichlich Beute. So stahlen sie unter anderem eine wertvolle Fotoausrüstung und Schmuck. Es entstand Diebstahl- und Sachschaden von 26 000 Euro. Dabei wurden die Einbrecher von den Wohnungsinhabern überrascht. Der Mittäter griff den Wohnungsinhaber mit einem Messer an, stach mehrmals zu, doch die Stiche drangen nicht durch die wattierte Jacke. Der Ehefrau des Inhabers schlug er mit dem Messer das Telefon aus der Hand, als diese die Polizei rufen wollte. Beide Täter konnten nach kurzem Kampf fliehen, der Angeklagte verlor aber Mütze und Schuhe. Zwölf Tage später wurde er in Dresden erwischt. Dort gab es mehrere Einbrüche am Leutewitzer Park. Als die von einem Zeugen alarmierte Polizei eintraf, wurde der Angeklagte festgenommen. Er hatte wohl „Schmiere“ gestanden. Angeblich war er nur zufällig dort spazieren. Anhand der DNA-Spuren konnte ihm der Einbruch in Radebeul eindeutig nachgewiesen werden. Der Grund für die Einbrüche beziehungsweise versuchten Einbrüche war, dass der Angeklagte Geld für Drogen brauchte.

Das Gericht folgte in seinem Urteil der Argumentation des Verteidigers, es sei zu einem Mittäter-Exzess gekommen. Das heißt, der Mittäter verlor die Nerven, als die beiden entdeckt wurden, und stach los. Dies könne man dem Angeklagten nicht vorwerfen, so die Vorsitzende Richterin. „Wir haben zu wenige Anhaltspunkte, dass er den Einsatz des Messers billigend in Kauf nahm und im Besitz der Beute bleiben wollte“, so die Richterin. So blieben von den Vorwürfen nur noch die Wohnungseinbrüche, an denen der Angeklagte beteiligt war oder zu denen er Beihilfe leistete.

Das Ganze grenze fast schon an Bandendiebstahl, so die Richterin, allerdings könne man dies nicht nachweisen. Die anderen Täter sind bis heute nicht bekannt. Besonders wirft die Richterin dem Angeklagten vor, dass er zwölf Tage, nachdem er erwischt wurde, erneut an Einbrüchen beteiligt war. „Da muss man schon ganz schön abgeklärt sein“, sagte sie. Nachdem in einem Haus die Alarmanlage auslöste, suchten sich die Täter einfach ein anderes Objekt aus, in das sie einbrachen.

Seit seiner Festnahme sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Nach eigenen Angaben hat er in Albanien zwei Jahre studiert, dann aber festgestellt, dass seine Professoren korrupt seien. Er habe für Prüfungen bezahlen sollen. Aus Verzweiflung sei er nach Deutschland geflohen, wo er 2015 ankam. Nachdem sein Asylantrag abgelehnt wurde, tauchte er für ein Jahr unter, kam dann aber nach Dresden zurück.

Der Haftbefehl wurde aufrechterhalten, die Angeklagte bleibt also im Gefängnis. Gegen das Urteil ist noch Revision möglich.

