Einbrecher mit Höhenangst

Auch in den kommenden Nächten wird die Polizei unverändert mit Kräften der sächsischen Bereitschaftspolizei und der Polizeidirektion Görlitz in der Bautzener Innenstadt spürbar präsent sein.

Bautzen. Ein Springmesser und einen Teleskopschlagstock haben Polizeibeamte am Montagabend zwei Männern am Bautzener Lauengraben abgenommen. Die verbotenen Waffen waren bei einer Kontrolle entdeckt worden. Die Männer werden sich wegen dieser Ordnungswidrigkeit verantworten müssen.

Bautzen. Ein 29-jähriger Obdachloser hat am Montagabend im Bautzner Klinikum randaliert. Der Volltrunkene war mit einem Rettungswagen eingeliefert worden. Als er behandelt werden sollte, schlug er um sich. Eine Polizeistreife nahm den Deutschen zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Zudem war der Betroffene im Besitz von Drogen. Diese stellten die Polizisten sicher. Zu der Straftat wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen führen.

Durch das Dach eingebrochen

Kamenz. Unbemerkt von Anwohnern und mit reichlich Aufwand sind am vergangenen Wochenende Unbekannte in ein Geschäft an der Königsbrücker Straße in Kamenz eingebrochen. Mit einer Leiter stiegen sie auf das Dach, entfernten einige Ziegel und sägten die Lattung auf. Vom Dach gelangten die Täter in das Innere. Dort stahlen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diverse Schlüssel. Der Einbruch fiel am Montagmorgen zur Ladenöffnung auf, der Schaden bezifferte sich auf 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.