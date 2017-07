Einbrecher machen reichlich Beute

Schmuck und Sparbuch gestohlen Cunewalde. Einbrecher haben Ortsteil Halbau große Beute gemacht. Die Kriminellen drangen am Freitag zwischen 10:30 und 15 Uhr in ein unverschlossenes Einfamilienhaus an der Löbauer Straße ein. Sie durchsuchten die Zimmer und ließen ein Sparbuch und diversen Schmuck mitgehen. Der Wert der Beute wird auf ungefähr 31000 Euro geschätzt.

Biker stürzt Radeberg. Auf der Landstraße zwischen Leppersdorf und Radeberg ist am Sonnabendabend ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 43-Jährige war mit seiner Ducati unterwegs. In Höhe des Landhotels wechselte plötzlich ein Wildschwein über die Straße. Der Biker konnte den Zusammenstoß nicht vermeiden. Er stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Kind verletzt Neschwitz. Ein leicht verletzter siebenjähriger Junge war die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonnabendvormittag in Neschwitz. Eine 78-Jährige beabsichtigte, mit ihrem Suzuki von der Kastanienallee auf die Kamenzer Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Opels mit einer 28-Jährigen am Steuer. Der im Opel sitzende Junge erlitt leichte Verletzungen. Seinen beiden zwei- und fünfjährigen Schwestern sowie den beiden Fahrerinnen passierte nichts.

Tätlichkeiten auf dem Holzmarkt Bautzen. Der Polizei wurde am Freitagabend eine Körperverletzung auf dem Holzmarkt angezeigt. Laut Zeugenaussagen soll ein 21-jähriger Deutscher von einem 23-jährigen Libyer geschlagen und leicht verletzt worden sein. Der genaue Tatablauf und das Motiv sind gegenwärtig noch unklar und sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen sein.

Technische Geräte entwendet Kamenz. Unbekannt brachen in der Nacht zum Sonnabend in einen Forst- und Geräthandel im Ortsteil Bernbruch ein. Sie stahlen mehrere Benzinkettensägen, Motorsensen, einen selbstfahrenden Rasenmäher und diverse Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 20000 Euro. Außerdem richteten die Täter einen Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro an.

Radfahrerin verletzt Ottendorf-Okrilla. Am Freitagnachmittag gab es im Ortsteil Hermsdorf einen Unfall, bei dem eine Seniorin verletzt wurde. Ein Mitsubishi-Fahrer beabsichtigte, vom Gelände einer Tankstelle an der Dresdner Straße auf die Bundesstraße zu fahren. Dabei übersah der 53-Jährige aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache eine Radfahrerin. Die 84-Jährige erlitt bei dem folgenden Zusammenstoß Verletzungen.

Cannabisplantage auf Balkon Lauta. Sechs Cannabispflanzen unterschiedlicher Größe wurden am Sonnabendnachmittag in Lauta auf dem Balkon eines 23-Jährigen sichergestellt. Der junge Mann wurde zuvor beobachtet, wie er die Pflanzen kurzzeitig auf dem Balkon des Nachbarn versteckte. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

VW rollt weg Lichtenberg. Am Freitagabend machte sich in Lichtenberg ein unbemannter VW selbstständig. gemacht. Ein 31-Jähriger hatte seinen Sharan in der Seitenstraße auf einer Gefällestrecke abgestellt und offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Das Auto rollte davon und kam erst auf dem Gelände eines Bauhofes zum Stehen. Am Pkw und dem Bauhof entstand Schaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro.

Autofahrer angetrunken Nebelschütz. Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte des Reviers Kamenz einen 31-Jährigen, der mit seinem VW Golf in Nebelschütz unterwegs war. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab 0,88 Promille. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.