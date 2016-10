Einbrecher machen den Schillerplatz unsicher Dreimal drangen Diebe in das Café Toscana ein. Auch andere Gastronomen rings um den Platz im Dresdner Osten sind betroffen. Die wollen sich jetzt selbst helfen.

Ein paar Kratzer sind geblieben vom nächtlichen Besuch der Einbrecher im Café Toscana. Auch in anderen Lokalen haben sie es schon probiert. © René Meinig

Begeistert haben die Dresdner das umgebaute Café Toscana in den vergangenen Wochen besucht. Nach der Umbaupause hatte das Traditionshaus erst Mitte September neu eröffnet. Nun haben aber offenbar auch unliebsame Gäste einen Gefallen an dem Café am Blauen Wunder gefunden. Dreimal in den vergangenen drei Wochen versuchten sich Einbrecher an dem Eckhaus. Am vergangenen Wochenende drangen sie in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend sowie von Sonntag zum Montag in die Räume ein, durchwühlten die Schränke und nahmen eine Geldkassette und ein altes iPad mit.

Nicht zum ersten Mal beschäftigt der Schillerplatz damit die Dresdner Polizei. Gleich zwei Einbruchserien in den vergangenen drei Wochen sind in der Statistik hinterlegt. Zum ersten Mal waren die unbekannten Täter in der Nacht vom 25. zum 26. September rund um den Platz unterwegs. Sie machten sich zunächst am Café Toscana zu schaffen. Dieses Mal versuchten sie, die Fensterscheibe direkt an der Straße einzuwerfen. Das Glas splitterte zwar, ging aber nicht komplett kaputt.

Erfolgloser Diebeszug

Unverrichteter Dinge zogen die Einbrecher weiter. Und versuchten ihr Glück gleich nebenan noch einmal. Dort hatte der Wirt der Pizzeria Farinelli das Restaurant gegen Mitternacht abgeschlossen. Auch hier misslang der Versuch, in die Räume einzudringen. An der Villa Marie, nur wenige Meter weiter, schafften die Einbrecher dann ihr Werk. Eine Scheibe ging zu Bruch. Sie durchsuchten die Räume, fanden aber offenbar nichts Brauchbares. Beide Inhaber wollen sich gegenüber der Presse nicht zu den Vorfällen äußern.

Dafür spricht Clemens Eisold, gastronomischer Leiter im Café Toscana. Das Fenster zwischen Drehtür und Wintergarten hat er notdürftig reparieren lassen. Spuren sind trotzdem noch zu sehen. Eisold hat Kontakt zum Besitzer des Eckhauses aufgenommen. Gemeinsam wollen sie überlegen, wie das Café und das Gebäude besser geschützt werden können. Und vielleicht sind die Einbrecher abgeschreckt, wenn sie wissen, dass hier nichts zu holen ist, sagt er. Große Mengen an Bargeld bleiben daher schon lange nicht mehr im Café zurück.

Hundert Prozent absichern wird er sich wohl nie können. Denn sind die Einbrecher einmal unterwegs, schlagen sie beliebig zu. Das wissen auch andere Händler rund um den Schillerplatz. Am vergangenen Wochenende von Sonntag auf Montag waren auch eine Pension sowie ein Wohn- und Geschäftshaus betroffen. Beide Gebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Toscana. In die Pension konnten die Einbrecher nicht eindringen. Im Geschäftshaus durchwühlten sie ein Lager, nahmen aber nichts mit.

Die Polizei bestätigt die Serien. „Wir gehen in beiden Fällen davon aus, dass es jeweils dieselben Täter waren“, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Einen Grund für verstärkte Kontrollen rund um den Schillerplatz gebe es aber nicht. „Es kommt immer wieder vor, dass sich Einbrecher ganze Straßenzüge oder Geschäfte in einer Gegend vornehmen“, sagt er. In der Vergangenheit habe es das auch in anderen Vierteln gegeben. So waren zum Beispiel vor einigen Monaten vor allem Friseurgeschäfte in der Neustadt betroffen.

Hilfe vom privaten Sicherheitsdienst

Gastronomen und Händler sollten möglichst wenig Bargeld über Nacht zurücklassen und Wertgegenstände sicher, am besten im verankerten Tresor, verwahren, rät die Polizei. Marko Laske appelliert zudem an Anwohner und Passanten. Die sollen sich melden, wenn sie etwas beobachten. Im Fall des Toscanas versuchten sich die Einbrecher in allen Fällen an Fenstern, die gut von der Straße aus zu sehen sind. Auch in der Nacht fahren oft Autos über das Blaue Wunder. Dennoch haben sich bisher keine Augenzeugen der Vorfälle gemeldet. Polizeisprecher Marko Laske überrascht das wenig. „Wir sprechen vom Phänomen der Anonymität der Großstadt“, sagt er. „Hier achtet nicht jeder auf jeden.“

Darum will sich jetzt Thomas Jacob, Geschäftsführer im Schillergarten, kümmern. Er sitzt auch im Vorstand des ansässigen Gewerbevereins, in dem sich Händler aus der Schiller-Galerie, der Hübler- und Tolkewitzer Straße und dem Schillerplatz organisieren. In der kommenden Woche wollen die Mitglieder über die Einbruchserien sprechen. „Wir vom Schillergarten beabsichtigen, einen privaten Sicherheitsdienst auf Streife zu schicken“, sagt er. Wer die Kosten übernimmt und ob sich andere Gastronomen beteiligen, sei noch offen. „Wir wollen uns noch besser schützen“, sagt er.

