Einbrecher machen Beute Bei Raubzügen am Wochenende entstand auch gehöriger Sachschaden.

In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Richard-Köberlin-Straße in Döbeln ein. Auf der Suche nach Brauchbarem im Inneren wurden sie rasch fündig. Die Täter entwendeten unter anderem ein Faxgerät, zwei Kameras und diverse Handyakkus. Der Stehlschaden wird auf mehr als 3 000 Euro beziffert. Zum einbruchsbedingten Sachschaden liegen der Polizei noch keine Angaben vor.

In Hartha hebelten Unbekannte zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag 15 Uhr ein Fenster eines Hotels in der Leipziger Straße auf und drangen anschließend in mehrere Räume ein. Dabei zerstörten sie eine Panzerglastür und brachen einen Zigarettenautomaten auf. Ob die Täter auch etwas erbeutet haben, ist gegenwärtig unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1 500 Euro.

zur Startseite